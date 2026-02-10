Tumori 4 su 10 si possono evitare | i due errori che ti condannano

Da tvzap.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone su dieci potrebbero evitare di ammalarsi di tumore se cambiano alcune abitudini. Basta fare attenzione alle scelte di vita e ridurre i rischi principali. Un nuovo studio mostra che molte diagnosi precoci sono evitabili, e questo potrebbe salvare molte vite.

Le scelte di vita e la riduzione dei principali fattori di rischio potrebbero prevenire fino a quattro tumori su dieci a livello globale. È quanto indica un nuovo rapporto dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ) e dell’ IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), pubblicato su Nature Medicine il 3 febbraio 2026. Il documento analizza i dati relativi al 2022: su 18,7 milioni di nuove diagnosi di cancro, 7,1 milioni (pari al 37,8%) sono attribuiti a 30 fattori di rischio modificabili, associati anche a un numero rilevante di morti premature. Rapporto OMS e IARC: i numeri sui fattori di rischio modificabili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

tumori 4 su 10 si possono evitare i due errori che ti condannano

© Tvzap.it - Tumori, 4 su 10 si possono evitare: i due errori che ti condannano

Approfondimenti su Tumori Prevenzione

Tumori, 4 su 10 sono evitabili: i due errori che ti condannano

Quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

World Cancer Day: 4 tumori su 10 si possono evitare (e cosa possiamo fare davvero)

Ogni anno nel mondo vengono scoperti circa 19 milioni di nuovi casi di tumore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tumori Prevenzione

Argomenti discussi: Tumori, 4 casi su 10 si possono prevenire: fumo, infezioni e alcol i primi fattori da evitare; Cancro, fino a 4 casi su 10 di tumore si possono prevenire: ecco come; Tumori, 4 su 10 sono prevenibili: le 30 cause più comuni. Dal cancro allo stomaco all'utero, come evitare che si manifestino; Giornata mondiale contro il cancro, fino a 4 casi su 10 sono prevenibili.

Come il Tuo Stile di Vita Può Evitare 4 Tumori su 10Scopri come il tuo stile di vita può evitare 4 tumori su 10 e ridurre il rischio di cancro con abitudini quotidiane. microbiologiaitalia.it

tumori 4 su 10Tumori, 4 casi su 10 si possono prevenire: fumo, infezioni e alcol i primi fattori da evitarePolmone, stomaco e cervice uterina rappresentano quasi la metà di tutti i casi di cancro che sarebbe possibile scongiurare agendo su 30 fattori di rischio inclusi sovrappeso, papillomavirus, sedentari ... ilsole24ore.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.