Quattro persone su dieci potrebbero evitare di ammalarsi di tumore se cambiano alcune abitudini. Basta fare attenzione alle scelte di vita e ridurre i rischi principali. Un nuovo studio mostra che molte diagnosi precoci sono evitabili, e questo potrebbe salvare molte vite.

Le scelte di vita e la riduzione dei principali fattori di rischio potrebbero prevenire fino a quattro tumori su dieci a livello globale. È quanto indica un nuovo rapporto dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ) e dell’ IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), pubblicato su Nature Medicine il 3 febbraio 2026. Il documento analizza i dati relativi al 2022: su 18,7 milioni di nuove diagnosi di cancro, 7,1 milioni (pari al 37,8%) sono attribuiti a 30 fattori di rischio modificabili, associati anche a un numero rilevante di morti premature. Rapporto OMS e IARC: i numeri sui fattori di rischio modificabili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tumori, 4 su 10 si possono evitare: i due errori che ti condannano

Approfondimenti su Tumori Prevenzione

Quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ogni anno nel mondo vengono scoperti circa 19 milioni di nuovi casi di tumore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tumori Prevenzione

Argomenti discussi: Tumori, 4 casi su 10 si possono prevenire: fumo, infezioni e alcol i primi fattori da evitare; Cancro, fino a 4 casi su 10 di tumore si possono prevenire: ecco come; Tumori, 4 su 10 sono prevenibili: le 30 cause più comuni. Dal cancro allo stomaco all'utero, come evitare che si manifestino; Giornata mondiale contro il cancro, fino a 4 casi su 10 sono prevenibili.

Come il Tuo Stile di Vita Può Evitare 4 Tumori su 10Scopri come il tuo stile di vita può evitare 4 tumori su 10 e ridurre il rischio di cancro con abitudini quotidiane. microbiologiaitalia.it

Tumori, 4 casi su 10 si possono prevenire: fumo, infezioni e alcol i primi fattori da evitarePolmone, stomaco e cervice uterina rappresentano quasi la metà di tutti i casi di cancro che sarebbe possibile scongiurare agendo su 30 fattori di rischio inclusi sovrappeso, papillomavirus, sedentari ... ilsole24ore.com

Dr. Francesco Caruso - Chirurgia mininvasiva e bariatrica. . Cosa sono le #metastasi e se si possono evitare. Un approfondimento su #tumori e #cancro da non perdere, sopeattutto per i giovani facebook