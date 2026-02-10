Tumore al pancreas farmaco ferma la progressione di un tipo di cancro

Un nuovo farmaco ha dimostrato di fermare la progressione di un tipo di cancro molto aggressivo, l’adenocarcinoma del pancreas metastatico. La notizia arriva da studi clinici recenti e rappresenta un passo avanti importante per chi si trova a combattere questa malattia. Ora si spera che questa terapia possa diventare un’arma in più contro uno dei tumori più difficili da trattare.

(Adnkronos) – Svolta nel trattamento di uno dei tumori più aggressivi, l'adenocarcinoma del pancreas metastatico. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di olaparib, terapia target capostipite dei Parp inibitori, per il trattamento di mantenimento di pazienti con adenocarcinoma metastatico del pancreas e con mutazioni nella linea germinale di Brca12, che non hanno.

Dalla Spagna arriva una novità che potrebbe cambiare le cose per chi lotta contro il tumore al pancreas.

La ricerca spagnola apre nuove speranze contro il cancro al pancreas.

