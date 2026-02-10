Tumore al pancreas farmaco ferma la progressione di un tipo di cancro
Un nuovo farmaco ha dimostrato di fermare la progressione di un tipo di cancro molto aggressivo, l’adenocarcinoma del pancreas metastatico. La notizia arriva da studi clinici recenti e rappresenta un passo avanti importante per chi si trova a combattere questa malattia. Ora si spera che questa terapia possa diventare un’arma in più contro uno dei tumori più difficili da trattare.
(Adnkronos) – Svolta nel trattamento di uno dei tumori più aggressivi, l'adenocarcinoma del pancreas metastatico. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di olaparib, terapia target capostipite dei Parp inibitori, per il trattamento di mantenimento di pazienti con adenocarcinoma metastatico del pancreas e con mutazioni nella linea germinale di Brca12, che non hanno . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Tumore Pancreas
Tumore al pancreas, un nuovo farmaco spagnolo sfida l’incurabile
Dalla Spagna arriva una novità che potrebbe cambiare le cose per chi lotta contro il tumore al pancreas.
Cancro al pancreas, la svolta spagnola che fa sperare: tripla terapia elimina il tumore nei topi
La ricerca spagnola apre nuove speranze contro il cancro al pancreas.
Tumore al pancreas: nuove cure e frontiere di ricerca
Ultime notizie su Tumore Pancreas
Argomenti discussi: Tumore al pancreas, tra nuovi farmaci approvati e trattamenti in via di sviluppo - OMaR; Tumore al pancreas sconfitto nei topi in Spagna: passi avanti nella ricerca, ma una cura è lontana; Tumore al pancreas eliminato, per la sperimentazione sull'uomo servono 30 milioni: la corsa (contro il tempo) dello scienziato...; Tumore del pancreas: le cure di oggi e quelle del futuro.
Tumore al pancreas, farmaco ferma la progressione di un tipo di cancroNel 2024 in Italia sono stati stimati 13.585 nuovi casi di tumore del pancreas e circa il 7% presenta la mutazione dei geni Brca1/2. Proprio in questa popolazione di pazienti, grazie a olaparib, nello ... adnkronos.com
Tumore al Pancreas, ecco il nuovo farmaco approvato dall'Aifa (ma solo per alcuni pazienti)Il panorama terapeutico per uno dei tumori più complessi e aggressivi registra oggi un avanzamento fondamentale. L'Agenzia Italiana del ... msn.com
Tumore al Pancreas, ecco il nuovo farmaco approvato dall'Aifa (ma solo per alcuni pazienti) - facebook.com facebook
Tumore del pancreas: le cure di oggi e quelle del futuro x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.