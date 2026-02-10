TS – Spalletti è stato uno dei primi Inter-Juve la bugia sul papà e la risata…

L’Inter e la Juventus si sono affrontate ieri in una partita che ha fatto discutere molto. Durante il match, Spalletti è stato citato come uno dei primi a parlare di alcune questioni legate alle squadre, ma alla fine si è scoperto che si trattava di una bugia sul papà e di una risata che ha lasciato tutti perplessi. Mentre il calcio continua a far parlare di sé, in queste ore il calciomercato si concentra su Khephren Thuram, con tante voci e smentite che si rincorrono.

