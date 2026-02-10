Donald Trump ha cancellato un post considerato razzista su Barack e Michelle Obama. Nei commenti, l’ex presidente spera che si tratti di un fake, definendo la pubblicazione “la cosa più razzista” mai vista dalla Casa Bianca. La vicenda ha suscitato scalpore sui social e tra i politici italiani.

“Spero proprio che si tratti di un fake perché è la cosa più razzista che abbia visto uscire dalla Casa Bianca”. Con queste parole il senatore repubblicano Tim Scott, della Carolina del Sud e grande sostenitore di Donald Trump, ha commentato il video apparso che raffigura Barack e Michelle Obama come scimmie. Scott, l’unico senatore afro-americano del Partito Repubblicano e dirigente della Commissione Nazionale Senatoriale, non ha spiegato quali altre cose razziste lo avranno colpito dall’amministrazione Trump, ma non si trattava affatto di una bufala. Dopo 12 ore il video è stato rimosso. Rispondendo a una domanda di un giornalista il presidente Usa ha dichiarato di non avere “sbagliato” spiegando che il post era la responsabilità di un collaboratore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump rimuove il post razzista su Barack e Michelle Obama

Trump shares TruthSocial video that shows Barack and Michelle Obama as apes

