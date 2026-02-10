Donald Trump torna a puntare sui fossili e mette da parte le politiche ambientali della sua amministrazione. Washington si prepara a cancellare le norme dell’Epa del 2009 sui gas serra, quelle che volevano limitare le emissioni per proteggere la salute pubblica. Una mossa che rischia di riaccendere le polemiche sul fronte ambientale e di spostare l’attenzione sui conflitti con Pechino, già nervosa per le scelte energetiche degli Stati Uniti.

Nuova stretta di Donald Trump contro il green. L’amministrazione americana è infatti pronta ad abrogare le conclusioni redatte dall’Epa nel dicembre 2009 sui gas serra: gas serra che, stando a quel documento dell’era Obama, “minacciano la salute pubblica e il benessere delle generazioni attuali e future”. Non solo. All’epoca, l’agenzia stabilì anche “che le emissioni combinate di questi gas serra ben miscelati provenienti dai nuovi veicoli a motore e dai nuovi motori contribuiscono all’inquinamento da gas serra che minaccia la salute e il benessere pubblico”. “Questa settimana alla Casa Bianca, il presidente Trump intraprenderà le azioni di deregolamentazione più significative della storia per sprigionare ulteriormente il dominio energetico americano e ridurre i costi”, ha affermato, martedì, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump archivia il green e punta sui fossili: così Washington sfida Pechino sull’energia

