Gli Utah Jazz battono Miami 115-111 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Sensabaugh segna una tripla decisiva che permette ai Jazz di vincere e di fermare la rimonta dei Miami Heat nel finale. La sfida è stata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno lottato punto a punto. Alla fine, sono stati i tiri di Sensabaugh a fare la differenza.

Una sfida equilibrata e intensa tra due squadre competitive ha visto gli Utah Jazz imporsi su Miami con 115-111, grazie a una decisiva tripla di Brice Sensabaugh a 47 secondi dalla sirena, dopo essersi riportati in parità dall’aggancio a 108-103 con 3:32 da giocare. La serata ha messo in luce una rimonta guidata dall’efficacia offensiva e dall’impatto in area, dove Utah ha trovato soluzioni consistenti nonostante diverse assenze. Al rientro in campo l’equilibrio è rimasto evidente: dopo tre quarti il punteggio indicava 85-82 in favore di Utah.Nello sviluppo della partita la gestione del lungo turnover è stata strategica: l’allenatore Will Hardy ha deciso di tenere a riposo Markkanen e Jackson nel quarto periodo, come era già successo nel match precedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tripla di Sensabaugh, Jazz rimontano e congelano Miami nel finale

