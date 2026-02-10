Trionfo azzurro nella short track | Arianna Fontana guida la staffetta mista all’oro ed è nella leggenda

L’Italia torna a salire sul podio ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Al Forum di Assago, gli atleti azzurri hanno vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track. Arianna Fontana ha guidato la squadra, portando a casa la decima medaglia olimpica e la seconda d’oro. È stato un risultato importante per il movimento italiano, che mette in mostra ancora una volta il suo talento sulla scena internazionale.

Tripudio tutto azzurro al Forum di Assago, dove l'Italia conquista la medaglia d'oro della staffetta mista dello short track e la sua decima medaglia (seconda d'oro) nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel scavalcano la Cina con una grandissima manovra nella seconda metà di gara, scappano via e si rendono imprendibili, dominando la prova con due decimi sulla prima inseguitrice. L'oro è dell'Italia col tempo di 2.39.019, argento al Canada e bronzo al Belgio. Vano il record olimpico degli olandesi (2.35.537) nella finale B, non valida per le medaglie.

