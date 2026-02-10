Trieste-Gran Canaria | Coach Gonzalez punta alla partita perfetta per la vittoria

Domani sera alle 20 al PalaTrieste, la Pallacanestro Trieste torna in campo in Europa contro i Dreamland Gran Canaria. I biancorossi cercano una vittoria importante per rilanciare le speranze nel torneo. Coach Gonzalez prepara la squadra con attenzione, puntando a una prestazione senza errori. La partita si preannuncia difficile, ma i tifosi sono già in fermento per sostenere i loro.

Domani sera alle 20.00 al PalaTrieste, la Pallacanestro Trieste torna a confrontarsi sul palcoscenico europeo, affrontando Dreamland Gran Canaria in un incontro cruciale della Basketball Champions League. Il match rientra nel quadro della round of 16 e può influenzare sia la classifica sia le certezze future delle due formazioni, con la necessità di dimostrare continuità e solidità in momenti decisivi. La serata si annuncia carica di energia e di wait-and-see, con le due squadre pronte a mettere in campo tutto ciò che hanno costruito finora. Nel girone, le due squadre principali arrivano con status differenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Trieste apre con successo la seconda fase della Champions League 2025-2026, imponendosi in trasferta contro il Gran Canaria con il risultato di 71-77.

La squadra di Vallefoglia ha conquistato la semifinale della Challenge Cup battendo 3-1 la Gran Canaria.

