Tribolammo parecchio Mario e Primo esuli istriani che vissero nel campo di Laterina

Mario e Primo, esuli istriani, ricordano i momenti difficili vissuti nel campo di Laterina. La loro storia risale agli anni in cui il regime nazifascista aveva stabilito un campo di prigionia proprio in quella zona, sfruttando la posizione strategica della piana di Laterina. I due uomini raccontano di giornate dure e di lotte per resistere in un luogo che ha segnato profondamente la loro vita.

La storia di questo luogo inizia nel 1940. La piana di Laterina, per la sua posizione strategica, venne scelta come luogo dove far sorgere il Pg 82, uno dei quattro campi di prigionia aretini del regime nazifascista. Quindici ettari di terra posti ai piedi del borgo in cui sorsero 12 baracche.

