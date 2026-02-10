Trentacinque anni di Nissan nel gruppo Resicar | Una storia di famiglia e fiducia

La Nissan festeggia 35 anni nel gruppo Resicar, una lunga storia di collaborazione tra famiglia e fiducia. La presenza del marchio nel gruppo si è consolidata nel tempo, dimostrando che un’idea iniziale può diventare una realtà stabile e duratura. La relazione tra Nissan e Resicar si è rafforzata con gli anni, portando avanti un percorso fatto di affidabilità e crescita condivisa.

Quando un'intuizione si dimostra valida nel tempo, la solidità di un gruppo e la visione di chi lo guida diventano evidenti. A confermarlo è un anniversario importante: i 35 anni di Nissan all'interno del Gruppo Resicar, concessionaria con sedi a Cameri-Novara, Paruzzaro, Alessandria e Asti. UN'AVVENTURA INIZIATA 35 ANNI FA - Trentacinque anni non sono una ricorrenza da liquidare in fretta. Sono una storia lunga, fatta di entusiasmo e di fatica, di intuizioni riuscite e di errori che hanno insegnato, di persone che hanno camminato insieme e di

