Nella notte tra domenica e lunedì i cavi di una linea ferroviaria a Bologna sono stati tranciati di nuovo. Si tratta dell’ultimo episodio di danneggiamento, avvenuto pochi giorni dopo il sabotaggio di sabato a Castel Maggiore, dove erano stati colpiti i cavi dell’alta velocità. La polizia sta indagando per capire se si tratta di un gesto collegato o di un fatto isolato.

Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un nuovo danneggiamento su una linea ferroviaria a Bologna, a pochi giorni dal sabotaggio di sabato mattina a Castel Maggiore, dove erano stati danneggiati i cavi dell’alta velocità che trasmettono impulsi per la segnaletica e dati sul transito dei treni. Questa volta il danno ha riguardato cavi tranciati lungo la linea di cintura, la rete di binari e bivi che collega la parte Est e Ovest della città, passando a nord senza transitare dalla stazione centrale. Nonostante il gesto, non ci sono state ripercussioni sul traffico ferroviario. I treni hanno potuto circolare regolarmente, anche se sono stati necessari controlli tecnici per verificare l’integrità dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Treni, nuovo danneggiamento a Bologna dopo il sabotaggio di sabato: tranciati i cavi

Approfondimenti su Bologna Treni

La stazione di Bologna ha vissuto un ritardo imprevisto questa mattina.

Due notti dopo gli incendi sulla linea Alta velocità, le ferrovie di Bologna tornano nel mirino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bologna Treni

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato; Bologna, cavi tranciati e danni sull'alta velocità. L'ipotesi: atto dimostrativo contro i Giochi; Sabotaggio dei treni, il Mit chiederà i danni ai responsabili.

Treni, nuovo danneggiamento a Bologna dopo il sabotaggio di sabato: tranciati cavi lungo la linea merci. Indagini in corsoL'episodio non ha provocato ripercussioni sul traffico, e ora la polizia sta cercando di capire se ci siano collegamenti tra questa vicenda e il sabotaggio con ordigni incendiari alla linea Alta veloc ... corrieredibologna.corriere.it

Treni, nuovo danneggiamento a Bologna dopo il sabotaggio di sabato: cavi tranciatiL'episodio non ha provocato ripercussioni sul traffico, e ora la polizia sta cercando di capire se ci siano collegamenti tra questa vicenda e il sabotaggio di sabato scorso ... msn.com

Presentazione oggi in Stazione Centrale del nuovo logo @frecciarossaofficial con l’ad e dg di @trenitalia_s.p.a Gianpiero Strisciuglio, il chief corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del gruppo @ferrovie_dello_stato_ Giuseppe Inchingolo e il - facebook.com facebook