Treni nuovo danneggiamento a Bologna dopo il sabotaggio di sabato | tranciati i cavi

Nella notte tra domenica e lunedì i cavi di una linea ferroviaria a Bologna sono stati tranciati di nuovo. Si tratta dell’ultimo episodio di danneggiamento, avvenuto pochi giorni dopo il sabotaggio di sabato a Castel Maggiore, dove erano stati colpiti i cavi dell’alta velocità. La polizia sta indagando per capire se si tratta di un gesto collegato o di un fatto isolato.

Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un nuovo danneggiamento su una linea ferroviaria a Bologna, a pochi giorni dal sabotaggio di sabato mattina a Castel Maggiore, dove erano stati danneggiati i cavi dell’alta velocità che trasmettono impulsi per la segnaletica e dati sul transito dei treni. Questa volta il danno ha riguardato cavi tranciati lungo la linea di cintura, la rete di binari e bivi che collega la parte Est e Ovest della città, passando a nord senza transitare dalla stazione centrale. Nonostante il gesto, non ci sono state ripercussioni sul traffico ferroviario. I treni hanno potuto circolare regolarmente, anche se sono stati necessari controlli tecnici per verificare l’integrità dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

