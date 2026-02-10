Tredici animali in musica | il Carnevale di Saint-Saëns con Marco Montanari e La Corelli

A Brisighella, continua il tour di “Itinerari Sonori” con un evento dedicato a Saint-Saëns. Marco Montanari e La Corelli portano sul palco un programma che mette in musica tredici animali, seguendo il filo del tema “Viaggio”. La serata attira appassionati e curiosi, pronti a lasciarsi coinvolgere dalle note e dalla narrazione musicale.

Prosegue a Brisighella il viaggio di scoperta di "Itinerari Sonori", la stagione musicale firmata da La Corelli che quest'anno esplora il tema del "Viaggio" in tutte le sue sfumature. Dopo il debutto sinfonico, il cartellone si sposta su una dimensione dedicata alle famiglie, con il celebre.

