Una tredicenne di una scuola privata ha sorpreso tutti portando in classe una borraccia piena di vodka. La ragazza, che frequenta la terza media, aveva nascosto la bottiglia tra i libri, ma è stata scoperta dagli insegnanti durante una verifica. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i genitori e il personale scolastico, che ora si chiedono come sia potuto succedere.

Ilenia è un nome di fantasia, ma la sua storia è vera, come quella di tante sue coetanee. Ha tredici anni compiuti da poco, e fa la terza media in una scuola privata. I capelli piastrati tinti di nero, il trucco un po’ troppo pesante per la sua età, i jeans a vita bassissima e un top che lascia scoperto l’ombelico: tutto come prescrive la moda del momento. E nello zaino una borraccia di quelle ecologiche. Ma dentro non c’è acqua naturale, c’è vodka alla mela. Le sue compagne di classe porteranno sambuca, altra vodka ma al melone, oppure Strega. Hanno finito da poco di fare colazione con latte e biscotti, e in classe iniziano a passarsi la borraccia sotto i banchi, bevendo tanto che alle 10, per l’intervallo, faticano a schiacciare i bottoni delle macchinette che distribuiscono merendine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Tredicenni a scuola con la borraccia piena di vodka

Approfondimenti su Ilenia Scuola

Un quindicenne finisce in coma etilico dopo aver bevuto vodka fin dalle prime ore del mattino.

Un ragazzo di 16 anni di Pordenone è finito in ospedale in coma etilico dopo aver bevuto vodka fin dalle prime ore del mattina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ilenia Scuola

Argomenti discussi: Allarme alcol e giovani | Tredicenni a scuola con la borraccia piena di vodka; Insulti in chat, tredicenne bullizzato: l’incontro a scuola per riappacificarsi; L’insegnamento del diritto e dell'economia nella scuola per la formazione di un cittadino consapevole. Lettera; L’Aned alle Fermi per la Memoria: Tredicenni ammutoliti. E ricordi.

L’Aned alle Fermi per la memoria: Tredicenni ammutoliti e ricordiNuova inziativa nelle scuole. Il racconto di Martino, pubblicato su Triangolo rosso ... msn.com

"Finestra sul #Piemonte": è online la nuova #guida di orientamento della Regione riservata agli studenti che concludono la scuola media; l’obiettivo è accompagnare passo dopo passo #ragazzi e #famiglie in uno dei momenti più delicati del percorso formativ facebook