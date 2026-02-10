tre generazioni di pizzaioli uniti per i bambini del santobono

Tre generazioni di pizzaioli si sono messe insieme per raccogliere fondi a favore dei bambini del Santobono. Hanno preparato e venduto pizze, coinvolgendo clienti e amici, per sostenere l’ospedale pediatrico. Un gesto semplice, che dimostra come anche una pizza possa fare la differenza.

