Sono ancora sotto shock i familiari di marito e moglie travolti e uccisi mentre erano in bicicletta a Senigallia. L’investitore, un giovane, ha ricevuto una pena molto leggera: un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione con pena sospesa. La tragedia ha riacceso le tensioni e le proteste nella comunità.

Marito e moglie furono travolti e uccisi mentre erano in bicicletta a Senigallia, in provincia di Ancona: il giovane investitore ha patteggiato un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa. La sentenza con rito alternativo è stata emessa ieri mattina dalla giudice Francesca De Palma, che ha applicato anche un anno di sospensione della patente per l’imputato, 20 anni, di Cagli (Pesaro-Urbino). Il giovane era accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla contestazione di infrazioni stradali quali l’invasione di corsia (e quindi la guida contromano) e l’essersi messo al volante della Mazda in condizioni psicofisiche che non gli consentivano di conservare il controllo del veicolo e di evitare di costituire un pericolo per la circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolti e uccisi, pena lieve all’investitore. L’ira dei familiari

Approfondimenti su Senigallia Uccisi

Un giovane neopatentato di Cagli patteggia una pena sotto i due anni dopo aver travolto e ucciso due sposi in bicicletta a Senigallia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Senigallia Uccisi

Argomenti discussi: Marito e moglie travolti e uccisi in bici, investitore patteggia pena sotto i 2 anni: era neopatentato; Ancona - Marito e moglie travolti e uccisi in bici, investitore patteggia pena sotto i due anni; Valanga in Valtellina: travolti tre sci-alpinisti, un morto e un disperso; Passeggia in bici con marito e figli, 36enne incinta travolta e uccisa da un'auto: morta anche bimba in grembo.

Marito e moglie travolti e uccisi in bici, investitore patteggia pena sotto i 2 anni: era neopatentatoL’omicidio stradale era avvenuto il 13 agosto 2024 a Senigallia. Sara Ragni e Marco Torcianti, sposati da otto mesi, stavano pedalando sulla statale Adriatica quando furono travolti da un 20enne di ... fanpage.it

Ancona - Marito e moglie travolti e uccisi in bici, investitore patteggia pena sotto i due anniANCONA - Marito e moglie travolti e uccisi mentre erano in bicicletta a Senigallia: il giovane investitore ha patteggiato un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa. La sentenza ... veratv.it

Coniugi travolti e uccisi alla fermata del bus, investitore dovrà risarcire 7 nipoti. Sentenza della Corte d'appello di Sassari #ANSA facebook