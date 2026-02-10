Travaglio e il giallo del tagliaunghie rubato Un feticista o la ricerca del Dna di misteriosi spioni?

Un furto insolito ha scosso il teatro di Latina. I ladri sono entrati e hanno portato via il tagliaunghie di Marco Travaglio, insieme a tre computer e a un borsellino con alcuni spicci. L’episodio ha lasciato tutti di stucco, visto che il giornalista era lì per uno spettacolo. Restano da capire le ragioni di un furto così particolare e se ci siano legami con qualche mistero nascosto dietro le sue unghie o qualche segreto che potrebbe rivelare.

La domanda è legittima: quali segreti nasconde Marco Travaglio sulle sue unghie? Smalti indurenti, pellicine sanguinanti, micosi infettive? Potrebbero esserselo chiesti i ladri del suo tagliaunghie, sottrattogli insieme a tre pc e a un borsellino con qualche centesimo, l’altra sera, in un teatro di Latina dove il direttore responsabile de Il Fatto Quotidiano era di scena con il suo spettacolo “Cornuti e contenti”. Mentre era sul palco, q ualcuno si è intrufolato nel suo camerino e gli ha rubato due computer portatili e un tablet. Oltre che il misterioso tagliaunghie. Un’azione da professionisti, rapida, scientifica, senza tracce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

