Trasporti | Trenitalia in fine settimana 13 febbraio al 22 marzo modifiche Roma Tiburtina e Ostiense

Nei fine settimana tra il 13 febbraio e il 22 marzo, i treni tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subiranno modifiche. La circolazione sarà parzialmente sospesa o rimodulata per lavori di manutenzione. I pendolari e i viaggiatori devono prepararsi a cambiare orari e percorsi, verificando in anticipo le nuove disposizioni.

Nei fine settimana compresi tra il 13 febbraio e il 22 marzo, la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Queste variazioni sono necessarie per consentire lo svolgimento delle attività legate alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto. A comunicarlo è stata Trenitalia. Modifiche alla circolazione dei treni regionali. I lavori comporteranno delle modifiche nella circolazione dei treni del servizio regionale di Trenitalia. In particolare, i treni della linea Fl1 che collegano Orte a Fiumicino Aeroporto saranno limitati o originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

