Trasporti l' organico regionale di Trenitalia cresce | 10 nuovi capitreno giurano in Sala delle Baleari

Questa mattina a Pisa dieci nuovi capitreno di Trenitalia hanno giurato davanti al sindaco Michele Conti e al direttore regionale della Toscana. La cerimonia si è tenuta nella Sala delle Baleari, segnando un aumento dell’organico regionale e una risposta alle esigenze del trasporto locale.

Cresce ancora l'organico del Regionale di Trenitalia in Toscana. La cerimonia di giuramento, per dieci nuovi capitreno, si è svolta nella mattina di martedì 10 febbraio presso la sala consiliare del Comune di Pisa, alla presenza del sindaco Michele Conti e del direttore regionale Toscana di.

