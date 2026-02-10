Trasporti | Anm appello del sindacato; Prorogare graduatoria operatori esercizio

Questa mattina il sindacato ha lanciato un appello all’Anm e al Comune di Napoli. Chiedono di prorogare subito la graduatoria degli operatori di esercizio, scaduta oggi. La richiesta nasce dai bisogni ancora non coperti e dalla necessità di avviare le assunzioni senza ulteriori ritardi.

Un "appello urgente" all’Anm e al Comune di Napoli "affinché venga disposta con immediatezza la proroga della graduatoria", scaduta oggi, del concorso degli operatori di esercizio e avviate le relative assunzioni, "in base ai fabbisogni attuali". A lanciarlo sono le segreterie regionali di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Anm Napoli Trasporto Pubblico: prorogata la graduatoria ANM per gli operatori di esercizio La graduatoria degli operatori di esercizio dell’ANM a Napoli è stata prorogata. Graduatoria operatori ANM in scadenza: audizione in Conferenza dei Capigruppo di sindacati e azienda La graduatoria degli operatori di ANM in scadenza il 10 febbraio 2026 ha fatto scattare un’assemblea tra sindacati e azienda. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Anm Napoli Argomenti discussi: Trasporti Napoli, sindacati: Prorogare graduatoria operatori esercizio di Anm; Riforma della giustizia, a Reggio un incontro pubblico promosso da Anm · ilreggino.it. Trasporti: Anm, appello del sindacato; prorogare graduatoria operatori esercizioUn appello urgente all’Anm e al Comune di Napoli affinché venga disposta con immediatezza la proroga della graduatoria, scaduta oggi, del concorso degli ... napolivillage.com I trasporti di Napoli restano pubblici: proroga ad Anm per 6 mesi, poi affidati fino al 2031Il Comune proroga di 6 mesi l’affidamento dei trasporti pubblici di Napoli ad Anm, ma prepara la concessione per altri 6 anni. Ok anche all’assunzione degli autisti dei bus. Leggi tutte le news di ... fanpage.it Trieste torna al centro della mappa europea dei trasporti: da Bruxelles l’appello per un’alta velocità verso est capace di collegare la città ai grandi corridoi continentali, tra competitività, coesione e futuro strategico del Nord Adriatico. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.