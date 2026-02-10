Trans collocata nel reparto maschile dell'ospedale di Salerno | Mi ha fatto sentire una me**a

Iolanda, donna trans, ha raccontato la sua esperienza all’ospedale di Salerno. Quando le hanno proposto di ricoverarla nel reparto maschile, lei ha rifiutato, dicendo di essersi sentita come una “me**a”. La donna ha scelto di chiedere un altro reparto, ma la situazione ha acceso nuovamente i riflettori sulle difficoltà e sui disagi che devono affrontare le persone trans nei contesti sanitari.

A Fanpage.it parla Iolanda, la donna trans che, all'ospedale di Salerno, ha rifiutato il ricovero nel reparto maschile. Una donna trans di mezza età ha passato sei giorni su una barella nel pronto soccorso di Salerno.

