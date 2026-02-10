Tragedia | neonata di 2 anni scoperta morta in casa mamma arrestata per abuso

Una bimba di soli due anni è stata trovata morta nella sua casa a Bordighera. La madre è stata subito arrestata con l’accusa di abuso. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo davvero. La piccola era in condizioni sconvolgenti e ora si cerca di chiarire i motivi di questa tragedia.

Tragedia a Bordighera: bambina di 2 anni trovata morta nella sua casa. Dramma in quel di Bordighera, in provincia di Imperia, dove una bambina di soli 2 anni è stata rinvenuta morta all'interno della propria abitazione. A finire in manette è stata la madre della piccola, accusata di omicidio preterintenzionale, scatenando un'ondata di shock e dolore nella comunità locale. Il ritrovamento è avvenuto quando i soccorsi, allertati da una chiamata d'emergenza, sono giunti presso l'abitazione. Al loro arrivo, la piccola era già priva di vita e giaceva sul proprio lettino. Tragedia Bordighera, bambina di 2 anni trovata morta in casa: arrestata la mamma. Che cosa sappiamo finora Una donna di Bordighera ha chiamato il 118 ieri mattina, dicendo di non riuscire a svegliare la figlia di due anni. Bordighera, arrestata la mamma della bimba di 2 anni trovata morta in casa: ha lividi sul corpo La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata. Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. Arrestata la madre. Tragedia a Bordighera, bimba di due anni trovata morta nel lettino: disposta l'autopsia Tragedia per una famiglia di Bordighera: una bimba di due anni è morta questa mattina nel proprio lettino, in un'abitazione della zona di Montenero.

