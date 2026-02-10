Traffico Roma del 10-02-2026 ore 20 | 30

Stasera a Roma si sono verificati diversi disagi sulla rete stradale. Un incidente sulla complanare dopo l’uscita di Tor Cervara ha provocato lunghe code in uscita dalla città verso L’Aquila. La circolazione è ancora rallentata anche in altre zone, tra cui via Tiburtina e il raccordo anulare, dove si registrano code e rallentamenti. La situazione peggiora con il maltempo che complica gli spostamenti. Questa notte, sul lungotevere, ci saranno lavori che chiuderanno temporaneamente alcune strade, con riapertura prevista domani mattina.

Luceverde Roma Buonasera Ci sono notevoli disagi sul tratto Urbano della Roma L'Aquila Dov'è il traffico risulta bloccato in uscita da Roma Quindi verso L'Aquila la causa un incidente avvenuto sulla complanare poco dopo l'uscita di Tor Cervara ci sono di conseguenza incolonnamenti a partire dalla tangenziale est sulla restante rete stradale cittadina la circolazione se stavi a via normali spostamenti ancora penalizzati dal maltempo che va a tratti in diverse zone dell'internal capitolino raccomandiamo tutte le attenzioni del caso per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo brevi Code in carreggiata interna tra le uscite Flaminia castelgiubileo sempre in interna rallentamenti all'altezza della Tiburtina nella zona sud della raccordo rallentamento in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina fino alla Tuscolana in tangenziale ancora code da Corso Francia fino a via della Moschea in direzione di San Giovanni code anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria lavori sono programma questa notte sul lungotevere a partire dalle ore 21 chiusura della strada tra via Donatello e via Masolino da Panicale in direzione di ponte Flaminio la riapertura è prevista domani alle 6 parliamo ora di trasporto pubblico perché sono iniziati i lavori di riqualificazione al Parco del Celio e quelli di manutenzione degli alberi di via Prenestina è bene Per questo motivo fino a domenica 15 febbraio è modificato il servizio della rete tranviaria interessate nello specifico le linee 258 14:19

