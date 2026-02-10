Traffico Roma del 10-02-2026 ore 19 | 30

Tra il maltempo e vari incidenti, il traffico a Roma resta molto congestionato questa sera. Le strade principali sono in tilt, con code che si allungano in diverse zone della città. Il Raccordo Anulare è particolarmente colpito, con rallentamenti tra Nomentana e Tuscolana, e anche in tangenziale tra Corso Francia e via della Moschea. Problemi anche in viale Parioli, lungo la Salaria e sulla Prenestina. La polizia segnala un incidente in via della Magliana, che peggiora ulteriormente la situazione. I cittadini devono armarsi di pazienza e fare

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati spostamenti ancora penalizzati dal maltempo piove a tratti su diverse zone dell'hinterland capitolino raccomandiamo tutte le attenzioni del caso sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamento in carreggiata interna tra le uscite Flaminia castelgiubileo è sempre in interna rallentamenti con code a tratti a partire dalla Nomentana fino all'uscita alla rustica nella zona sud del raccordo in colonna in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale code da Corso Francia a via della Moschea in direzione San Giovanni code anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Salaria traffico congestionato in viale Parioli e lungo la Salaria all'intersezione con via Panama code anche lungo il Muro Torto dal Galoppatoio a piazzale Flaminio congestionato anche sulla Prenestina dal Pigneto alla tangenziale nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente con notevoli disagi per il traffico in via della Magliana a ridosso di via Idrovore della Magliana ci sono ancora una menti a tratti sulla Laurentina dalle tre fontane fino al bivio di Tor Pagnotta situazione per certi versi analoga sull'Ardeatina con le code registrate dalla Santa Lucia via di Vigna Murata e dalla Cecchignola al Raccordo maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

