Traffico Roma del 10-02-2026 ore 18 | 30

Tra le strade di Roma, il traffico resta molto intenso a causa del maltempo. Strade come il Raccordo Anulare, la Nomentana, la Tuscolana e molte altre sono in colonna, con code che si allungano in diversi punti. Un incidente in via della Magliana ha peggiorato la situazione, creando enormi disagi. Le auto si muovono a fatica e i rallentamenti sono ovunque, causando ritardi e frustrazione tra i pendolari.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati spostamenti ancora penalizzati dal maltempo piove a tratti su diverse zone dell'hinterland capitolino raccomandiamo tutte le attenzioni del caso sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamento in carreggiata interna tra le uscite Flaminia castelgiubileo è sempre in interna rallentamenti con code a tratti a partire dalla Nomentana fino all'uscita alla rustica nella zona sud del raccordo in colonna in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale code da Corso Francia a via della Moschea in direzione San Giovanni code anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Salaria traffico congestionato in viale Parioli e lungo la Salaria all'intersezione con via Panama code anche lungo il Muro Torto dal Galoppatoio a piazzale Flaminio congestionato anche sulla Prenestina dal Pigneto alla tangenziale nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente con notevoli disagi per il traffico in via della Magliana a ridosso di via Idrovore della Magliana ci sono ancora una menti a tratti sulla Laurentina dalle tre fontane fino al bivio di Tor Pagnotta situazione per certi versi analoga sull'Ardeatina con le code registrate dalla Santa Lucia via di Vigna Murata e dalla Cecchignola al Raccordo maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

