Traffico Roma del 10-02-2026 ore 16 | 30

Tra martedì e giovedì prossimi, le notti a Roma saranno interessate da lavori per il nuovo ponte in via della Storta. Dalle 21 alle 5, il ponte attuale tra via Boccea e via della Storta resterà chiuso. Nelle stesse ore, si fermeranno anche i transiti su via della Storta all’altezza di Boccea e in via di Casal Selce. Per consentire gli interventi sui sottoservizi, saranno in vigore divieti di transito e un senso unico alternato in via di Boccea all’incrocio con via di Casal Selce.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al via i primi interventi per realizzare il nuovo ponte in via della Storta all'incrocio con via di Boccea infrastruttura che collega I municipi tredicesimo e quattordicesimo il nuovo ponte Sara Largo circa 10 m con due corsie una banchina un marcia la prima fase riguarderà lo spostamento dei sottoservizi nelle notti del 16 17 e 18 febbraio dalle 21 alle 5 l'attuale ponte tra via Boccea via della Storta resterà chiuso al transito chiusura anche su via della Storta all'altezza della Boccea e divieti di transito anche in via di Casal Selce infine in via di Boccea all'altezza dell'incrocio tra via di Casal Selce via della Storta la viabilità sarà regolata con un senso unico alternato https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-02-2026 ore 16:30 Approfondimenti su Roma Storta Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30 Roma oggi si presenta molto congestionata. Traffico Roma del 02-01-2026 ore 16:30 Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle 16:30 presenta diverse criticità. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Courage at the Dawn of World War I Ultime notizie su Roma Storta Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Aria inquinata, Legambiente: Roma ancora maglia nera per lo smog da traffico, ma esce dalla classifica dei record; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 08:40; Traffico record in Italia: ecco le 10 città dove si perde più tempo in coda. Traffico Roma del 10-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati traffico sostenuto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata a Roma e sul Raccordo Anulare in particolare ci ... romadailynews.it Traffico Lazio del 10-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati ci sono problemi sul tratto Firenze Roma della Uno per un incidente e lunghe code tra Orte e Ponzano Romano Soratte in direzione ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Via Roma, testati i tragitti: pronto il piano anti-traffico a Macerata. Le auto potranno arrivare in centro transitando da contrada Boschetto o da Corneto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.