Traffico Roma del 10-02-2026 ore 14 | 30

Nelle notti tra il 16 e il 18 febbraio, il traffico sulla via della Storta e via di Boccea subirà grosse variazioni. La città avvia i lavori per il nuovo ponte che collegherà i municipi tredicesimo e quattordicesimo. Durante le fasi di spostamento dei sottoservizi, le strade saranno chiuse o regolamentate con sensi unici alternati. La circolazione si complica un po’ per chi deve passare da quell’area.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al via i primi interventi per realizzare il nuovo ponte in via della Storta all'incrocio con via di Boccea infrastruttura che collega I municipi tredicesimo e quattordicesimo il nuovo ponte Sara Largo circa 10 m con due corsie una banchina un marcia la prima fase riguarderà lo spostamento dei sottoservizi nelle notti del 16 17 e 18 febbraio dalle 21 alle 5 l'attuale ponte tra via Boccea via della Storta resterà chiuso al transito chiusura anche su via della Storta all'altezza della Boccea e divieti di transito anche in via di Casal Selce infine in via di Boccea all'altezza dell'incrocio tra via di Casal Selce via della Storta la viabilità sarà regolata con un senso unico alternato

