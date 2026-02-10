Traffico Roma del 10-02-2026 ore 08 | 30

Traffico intenso questa mattina a Roma. Le strade principali sono incolonnate, con lunghe code tra Tiburtina e Casilina, e anche tra Trionfale e Aurelia. La situazione si fa complicata anche sulla Roma Fiumicino e sulla Pontina. Sul raccordo anulare, tra il raccordo stesso e la tangenziale est, ci sono ingorghi, così come lungo la A24 tra la tangenziale est e il centro città. La tangenziale è congestionata da via Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi e anche in direzione San Giovanni. Da questa mattina sono

Luceverde Roma Bentrovati traffico sostenuto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata a Roma e sul Raccordo Anulare in particolare ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra Tiburtina e tra Casilina e via Appia coda tratti anche in carreggiata esterna tra Trionfale e Aurelia tra la Roma Fiumicino e la Pontina e poi tra via Appia Tiburtina coda tratti anche su via Tina da Spinaceto via Cristoforo Colombo in direzione della città incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est mentre in tangenziale abbiamo coda a partire da via Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico code anche in direzione di San Giovanni dal bivio per la 24 Roma Teramo a viale Castrense iniziati i lavori di riqualificazione al Parco del Celio e quelli di manutenzione delle alberature su via Prenestina fino a domenica 15 febbraio modificato il servizio della rete tranviaria interessate le linee 35 14:19

