Traffico Roma del 10-02-2026 ore 07 | 30

La mattinata a Roma si presenta con traffico intenso su molte strade principali. Le auto rallentano sulla Cassia, sulla Flaminia e sulla Salaria, con code in entrata in città, soprattutto tra Prenestina e Nomentana. Anche il Raccordo Anulare è congestionato in carreggiata interna tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e la tangenziale est. La situazione si fa pesante anche sulla Tangenziale, dove si formano code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi e in direzione dello Stadio Olimpico. In più, ci sono rallentamenti

Luceverde Roma ben Trovati gli spostamenti di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Cassia sulla Flaminia è lungo la Salaria deprati anche su via Pontina da Spinaceto a via Cristoforo Colombo sul Raccordo Anulare ci sono cose in carreggiatura interna tra il bivio per la 24 Roma Teramo via Appia rallentamenti e code anche in carreggiatura interna tra Prenestina e Nomentana e tra Flaminia è Cassia incolonnamenti in entrata a Roma sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est mentre in tangenziale abbiamo lentamente code a partire da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico code anche in direzione di San Giovanni dal bivio per la 24 Roma Teramo a viale Castrense iniziati i lavori di riqualificazione al Parco del Celio e quelli di manutenzione delle alberature su via Prenestina fino a domenica 15 febbraio modificato il servizio della rete tranviaria interessate le linee 3 otto 14:19

