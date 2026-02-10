Traffico Lazio del 10-02-2026 ore 09 | 30

Questa mattina il traffico a Roma e dintorni è molto intenso. Code e rallentamenti si registrano sulla A24, soprattutto tra Orte e Ponzano Romano, a causa di un incidente. Sulla stessa autostrada, tra Castel Madama e Tivoli, ci sono lavori che rallentano il traffico in entrambe le direzioni. Sul Raccordo Anulare, si formano code tra Bufalotta e via Appia, con ingorghi anche tra Fiumicino e Ponte. La situazione più complicata si verifica anche sulla superstrada Sora-Cassino, chiusa in alcune parti

Luceverde Lazio trovati ci sono problemi sul tratto Firenze Roma della Uno per un incidente e lunghe code tra Orte e Ponzano Romano Soratte in direzione di Roma al momento si transita su due corsie sulla A24 roma-teramo rallentamenti in prossimità dei lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni incolonnamenti poi per traffico verso la capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dal raccordo anulare alla tangenziale consuete spostamenti di queste ore anche sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra Bufalotta via Appia anche in carreggiata esterna code tra la Roma Fiumicino e la ponti prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sono possibili sulla provinciale 259 è sempre in tema di lavori Questa notte tra le 22 e le 6 è chiusa l'autostrada è tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Guidonia Montecelio in direzione di bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

