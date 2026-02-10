’Tracce’ di Baliani domani al teatro Comunale di Gambettola

Domani il teatro Comunale di Gambettola accoglie Marco Baliani, uno dei volti più noti del teatro di narrazione in Italia. L’attore, regista e drammaturgo sarà in scena con il suo spettacolo, portando sul palco le sue ‘Tracce’. L’evento segna un momento importante per la stagione teatrale 20252026, attirando appassionati e curiosi da tutta la zona.

Domani ospite al teatro Comunale di Gambettola all’interno della stagione 20252026, l’attore, regista e drammaturgo Marco Baliani, promotore del teatro di narrazione in Italia, che segna una tappa fondamentale della scena teatrale italiana. Alle 21 Baliani presenta ’ Tracce ’, una ricerca teatrale, uno studio, un’opera che come afferma lo stesso regista "non è terminata e pretenderebbe di non terminare mai". Provate ad immaginare una scultura che in sé potrebbe evolversi in molte direzioni e che continua invece a vivere come un abbozzo continuo, una traccia di significati ancora da assumere, di immagini ancora da evocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Tracce’ di Baliani domani al teatro. Comunale di Gambettola Approfondimenti su Baliani Teatro Gambettola, al teatro comunale si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai più piccoli con "Storie di Kirikù" Questa sera al teatro comunale di Gambettola si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai bambini. Teatro: al Faraggiana Marco Baliani in "Quando gli dei erano tanti" Mercoledì 21 gennaio, alle 21, il teatro Faraggiana di Novara ospiterà Marco Baliani con lo spettacolo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Baliani Teatro Argomenti discussi: Gambettola. Le Tracce di Marco Baliani al teatro Comunale -; Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano | in scena Un’altra Iliade. Gambettola. Le Tracce di Marco Baliani al teatro ComunaleMarco Baliani, attore, regista e drammaturgo, promotore del teatro di narrazione in Italia, sarà ospite al teatro Comunale di Gambettola. corrierecesenate.it TRACCE di e con Marco Baliani MERCOLEDÌ 11 febbraio ore 21 Teatro Comunale di Gambettola “Lo stupore e l’incantamento” sono i temi che hanno guidato l’autore nel portare sulla scena il grande saggio di Ernst Bloch per creare una condizione di “as facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.