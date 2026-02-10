Tra omicidi e terrore 40 anni fa iniziava il Maxiprocesso a Palermo | Così volevamo ridare la Sicilia ai siciliani onesti

Quarant’anni fa, sotto la pioggia, poche persone assistevano all’inizio del Maxiprocesso a Palermo. In quei giorni, pochi credevano davvero che quella battaglia contro la criminalità organizzata avrebbe portato a dei cambiamenti concreti. La Sicilia sembrava ancora intrappolata tra omicidi e terrore, e l’idea di un vero riscatto pareva distante.

Pioveva ed erano in pochi quel giorno di quarant'anni fa a credere realmente che potesse cambiare qualcosa a Palermo, in Sicilia. Dopo aver visto per anni cadere servitori dello Stato, innocenti ma anche tanti mafiosi che si ammazzavano tra loro, senza contare le giovani vittime mietute dall'invasione dell'eroina e le strade saccheggiate dal cemento selvaggio in nome del profitto, a prevalere in tanti - ed è inutile negarlo - era la rassegnazione. Anche se proprio quella mattina grigia, in una città blindata, stava per iniziare qualcosa che avrebbe cambiato il corso della storia: il Maxiprocesso, ovvero il procedimento penale che per numeri (ma non solo) non ha eguali al mondo.

Quaranta anni dopo l’apertura del maxiprocesso, Pietro Grasso torna nell’aula bunker dell’Ucciardone.

Quarant’anni dopo il Maxiprocesso, la mafia a Palermo sembra più forte di prima.

