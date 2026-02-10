Tra fiabe e identità | Giugliano omaggia Giovan Battista Basile a 460 anni dalla nascita

A Giugliano si celebra il 460° anniversario di nascita di Giovan Battista Basile, il famoso favolista autore de Lo Cunto de li Cunti. Per tutto il mese, il paese organizza eventi e incontri per ricordare la sua vita e le sue storie. La cittadinanza partecipa con entusiasmo, con spettacoli e letture dedicate alle sue fiabe. La memoria di Basile rivive tra le strade e le piazze di Giugliano, mantenendo viva la sua influenza sulla cultura locale.

“Un mese col Basile”, continua il ciclo di appuntamenti dedicati a Giovan Battista Basile, il celebre favolista giuglianese autore de Lo Cunto de li Cunti, nel 460° anniversario della sua nascita. Un progetto corale promosso dalla Pro Loco Cittadina e dalla Fondazione Giovan Battista Basile, in collaborazione che vede coinvolte realtà del territorio e ospiti illustri. Al centro delle iniziative, arte, musica e memoria. Nella suggestiva cornice della chiesa della Maddalena, al corso Campano, sono in mostra gli abiti di scena dell’attrice Teresa Barretta, le raffigurazioni delle fiabe di Basile firmate dall’artista Lavinio Scelar e i quadri del professor Mimmo Savino, appartenenti alla Fondazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

La Fondazione Giovan Battista Basile ha iniziato il suo ciclo di eventi a Prende, in collaborazione con la Pro Loco di Giugliano.

