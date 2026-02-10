Tra coriandoli tulipani e ghiaccio sono giorni pieni di festa a Le Brentelle

A Le Brentelle il clima è tutto un tripudio di colori e allegria. Tra coriandoli e tulipani, la festa continua a riempire le strade e i parchi. La pista sul ghiaccio non si ferma, offrendo divertimento a chi vuole scivolare un’ultima volta prima che arrivi la primavera. È un periodo di festa, tra Carnevale, San Valentino e un tocco di natura che spunta tra le decorazioni.

Carnevale? C’è. San Valentino? C’è. La pista sul ghiaccio? C’è ancora! E ci sono anche dei tulipani a colorare gli ambienti e ad anticipare un po’ l’aria di primavera. A Le Brentelle in questi giorni è impossibile non trovare un’occasione per festeggiare: ce n’è davvero per tutti i gusti. E.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Le Brentelle A Le Brentelle di Rubano torna fino a marzo la pista sul ghiaccio A Le Brentelle di Rubano riapre la pista di pattinaggio sul ghiaccio, disponibile fino a marzo. I pieni poteri dell’Ice sono davvero pieni poteri? Falsità a confronto Le discussioni sui pieni poteri dell’Ice continuano a dividere. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Le Brentelle Kiss: trionfo a Verona tra coriandoli e rock and rollEra sold out ieri sera l’Arena di Verona per il ritorno in Italia dei Kiss, per la seconda volta (la prima nel 2008) nel tempio della lirica. Lo show inizia alle 21 con il più classico dei classici ... panorama.it Leolandia si veste per Carnevale tra coriandoli e stelle filantiMilano, 28 feb. (askanews) - C'è aria di festa a Leolandia dove è iniziato il Carnevale per tutte le età con le parate dei personaggi dei cartoni animati tra coriandoli e stelle filanti, qualche ... affaritaliani.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.