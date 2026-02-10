Totti-Roma passi avanti decisivi | c’è il piano per il ritorno ma pesa il nodo scommesse

La trattativa per far tornare Francesco Totti alla Roma si fa sempre più concreta. I dirigenti stanno definendo gli ultimi dettagli, mentre il progetto prende forma. Tuttavia, il nodo scommesse ancora pesa e potrebbe complicare i piani. La situazione resta in evoluzione, con le parti che cercano di trovare una soluzione definitiva.

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma non è più solo una suggestione da stadio, ma una trattativa in fase avanzata che sta entrando nei dettagli tecnici e legali. Dopo la presenza dell’ex capitano all’Olimpico per il match contro il Cagliari, nuove indiscrezioni confermano che l’accordo economico di massima tra le parti è già stato raggiunto. Secondo quanto riferito da Matteo De Santis ai microfoni di Manà Manà Sport, restano da limare solo gli ultimi dettagli, con la proprietà che punta a un ruolo di rappresentanza istituzionale sulla falsariga di quanto fatto da Javier Zanetti all’Inter. Tuttavia, emerge una nuova ipotesi tattica per sbloccare l’impasse: la proposta di un incarico come consulente esterno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La proprietà americana dei Friedkin punta forte sul piano strategico per il centenario del club nel 2027.

La proprietà Friedkin sta lavorando a un piano preciso per rilanciare la Roma.

