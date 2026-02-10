Da mesi si lavora per mettere in sicurezza il torrente Morla. Nel settembre 2024, un violento nubifragio ha causato la rottura degli argini e allagato alcune zone della città, all’interno di strade, garage e scantinati. Ora, le autorità stanno analizzando le criticità e prevedono interventi per evitare che si ripeta una situazione simile. Gli interventi riguardano anche il Torrente Tremana, per proteggere più a lungo termine la città dalle piene improvvise.

Analizzare le criticità e mettere in sicurezza il torrente Morla nei punti in cui nel settembre 2024, a causa di un violento nubifragio, aveva rotto gli argini e allagato un pezzo di città (strade, scantinati, garage). È l’obiettivo del piano di intervento da un milione e 500mila euro, finanziato dalla Regione, realizzato dal Comune: il torrente, nel tratto che costeggia la greenway fino poi a viale Giulio Cesare, sarà passato ai raggi X dai tecnici che ne restituiranno lo stato di salute. Il finanziamento regionale fa parte di un capitolo di spesa destinato a Bergamo e ad alcuni Comuni delle province di Brescia e Lecco, per la "rimodulazione e integrazione del piano degli interventi di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torrenti Morla e Tremana. I piani contro gli allagamenti

Approfondimenti su Torrenti Morla

Ultime notizie su Torrenti Morla

Argomenti discussi: Torrenti Morla e Tremana. I piani contro gli allagamenti; Bergamo, il Morla ai raggi X: studio e lavori nei punti più critici.

