Torna nella sua sala il trono di Palazzo Reale

Dopo più di un anno, il trono torna a risplendere nella sala di Palazzo Reale a Napoli. È stato restaurato e ha ricevuto un nuovo certificato di nascita. Il trono, splendente e dorato come ai tempi antichi, torna finalmente al suo posto, pronto a raccontare ancora una volta la storia del palazzo e della città.

restaurato e con un nuovo certificato di nascita. Splendido e luccicante, con la doratura che lo riporta alle origini, il trono torna a Napoli dopo oltre 16 mesi di assenza. Per l'occasione sono stati anche condotti importanti lavori sui tessili.

