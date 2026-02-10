Torino | estorsioni e violenza su anziano due a processo per rapina e sequestro di persona

La polizia di Torino ha portato in tribunale due uomini accusati di aver estorto e picchiato un anziano di 60 anni. Secondo le indagini, l’uomo è stato vittima di continue minacce, rapine e sequestro di persona da parte di due persone sulla quarantina, uno dei quali ancora da identificare. Il processo è appena iniziato.

Un sessantenne torinese è stato vittima di ripetute estorsioni e aggressioni da parte di due uomini sulla quarantina, uno dei quali ancora non identificato. Gli aguzzini, secondo l’accusa, lo picchiavano e lo costringevano a consegnare 300 euro mensili per quattro mesi, a partire dall’estate del 2022. Il caso è ora giunto in tribunale a Torino, dove i due imputati sono rinviati a giudizio per rapina, estorsione e sequestro di persona. La vicenda, emersa dalle indagini condotte dal sostituto procuratore Roberto Furlan, racconta di un uomo intrappolato in un vortice di violenza e minacce. Tutto sarebbe iniziato a causa di un debito contratto dalla vittima con almeno uno degli aggressori, legato al rifornimento di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Questura di Ravenna ha espulso un uomo tunisino di 40 anni, condannato per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

