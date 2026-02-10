Torino col Bologna ancora senza Curva Maratona | motivo e comunicato – FOTO

Torino e Bologna si sfideranno di nuovo senza la Curva Maratona. La decisione non deriva da disinteresse, ma è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione. I tifosi del Torino dovranno seguire la partita da lontano, senza il calore tipico della loro curva. La società ha spiegato le ragioni, ma ancora non si conoscono i dettagli precisi della scelta. La situazione tiene banco tra i sostenitori e crea qualche malumore tra gli appassionati.

La Curva Maratona di Torino si presenta vuota questa sera, come previsto, in segno di protesta contro il presidente Urbano Cairo e le prestazioni della squadra.

