Tommaso Giacomel si è scaldato sui social dopo l’ultima gara di sci di fondo a Anterselva. Il giovane azzurro ha detto chiaramente di non sentirsi bene sugli sci e di essere infastidito da questa sensazione. Intanto, Johann Olav Botn ha vinto la medaglia d’oro, chiudendo la 20 chilometri con uno zero al tiro e regalando all’Italia una prestazione da ricordare.

Johann Olav Botn ha firmato una gara perfetta nella 20 chilometri individuale di Anterselva e conquistato il titolo olimpico chiudendo con lo zero al tiro. Il norvegese ha completato la prova in 51’31?5, dedicando la vittoria al compagno di squadra Sivert Bakken, scomparso prematuramente poco prima di Natale, in un successo dal forte valore emotivo. Alle sue spalle il francese Eric Perrot si è dovuto accontentare dell’argento con un solo errore (0-1-0-0), pagando 14?8 di ritardo, mentre il bronzo è andato al connazionale Sturla Holm Lægreid (0-0-1-0), staccato di 48?3: per entrambi pesa il rimpianto di quell’unica penalità che ha impedito di lottare fino in fondo per l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel infuriato: “Sugli sci non stavo bene, mi dà fastidio”

Approfondimenti su Tommaso Giacomel

Tommaso Giacomel si è aggiudicato la sprint di Oberhof, consolidando la seconda posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon.

Tommaso Giacomel ha commentato con soddisfazione la vittoria dell’Italia nella staffetta mista di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tommaso Giacomel

Tommaso Giacomel infuriato: Sugli sci non stavo bene, mi dà fastidioJohann Olav Botn ha firmato una gara perfetta nella 20 chilometri individuale di Anterselva e conquistato il titolo olimpico chiudendo con lo zero al ... oasport.it

Tommaso Giacomel ricorda Bakken: 'Vola in alto come un angelo'Tommaso Giacomel, biatleta azzurro, ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’amico norvegese Sivert Bakken, avvenuta durante un ritiro pre-olimpico a Passo Lavazé. Giacomel ha condiviso un ... it.blastingnews.com

OCCHIO AI RAGAZZI Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel… Sono questi i quattro azzurri pronti a dare spettacolo nella 20 km individuale maschile di biathlon! Ad Anterselva si comincia ADESSO! Facciamo il tifooooooo! - facebook.com facebook

Argento vivo per la nostra staffetta mista del biathlon !! Secondo giorno di @milanocortina26 che sembra non finire mai, con il medagliere degli Azzurri che arriva a 6 ! Un secondo posto frutto dell’impresa di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea x.com