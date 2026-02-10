Tommasi svela l' errore arbitrale | perché l' episodio Gila-Cabal era punibile

Tommasi ha spiegato perché il fallo di Gila su Cabal poteva essere punito. L'ex arbitro ha analizzato gli episodi del 24° turno di Serie A, soffermandosi su decisioni che hanno fatto discutere. Nella partita tra Genoa e N, alcune azioni sono state riviste con attenzione, senza lasciare spazio a dubbi sul fatto che l’intervento di Gila poteva essere sanzionato. La conferma arriva dall’analisi tecnica di Tommasi, che ha messo in evidenza gli errori arbitrali contestati in quella occasione.

Open Var analizza con metodo e lucidità gli episodi contestati del 24° turno di Serie A, offrendo una lettura tecnica delle decisioni arbitrali tra Genoa-Napoli e Juventus-Lazio. L’intervento di un membro della CAN D mette in luce criteri, margini interpretativi e punti di attenzione rilevanti per la valutazione delle azioni di gioco, dei contatti e delle fasi di rendimento del VAR e dell’arbitro in campo. la lettura tecnica sottolinea che l’episodio tra cornu00e9t e vergara ruota su un movimento che appare casuale, non accompagnato da intenzione fallosa. il organismo di controllo rhondevelop si è soffermato sull’interpretazione della dinamica, evidenziando che non sussiste la violazione conduit a una punizione disciplinare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Tommasi svela l'errore arbitrale: perché l'episodio Gila-Cabal era punibile Approfondimenti su Genoa N Open Var, Tommasi ammette: «Gila-Cabal? C’è una matrice di punibilità! Vi spiego l’errore in Corner-Vergara» Dino Tommasi, membro della CAN D, si è sbilanciato sugli episodi arbitrali del 24° turno di Serie A. Rigore Cabal, Marelli non ha dubbi: «A mio avviso è punibile e vi spiego perchè». L’analisi sull’episodio in Juve Lazio Marelli analizza il rigore di Cabal durante la partita tra Juve e Lazio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. #OpenVAR sul contatto #Gila- #Cabal, l'audio in diretta: Arbitro: Vieni su, nulla (riferito a Cabal). VAR: A posto, metto velocità normale se ti serve. A meno che non sia imprudente. Check completato il primo ora controllo il fuorigioco. Poi c'è il comento di #Tomm x.com I vertici arbitrali avrebbero giudicato corretta la decisione di non assegnare il rigore alla Juventus: la scivolata di Gila su Cabal sarebbe stata ritenuta giustificata, alla luce del tentativo del difendente di ritrarsi [La Gazzetta dello Sport] - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.