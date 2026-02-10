Tombazis mette in chiaro che non si può più continuare con la gara a chi interpreta meglio le regole. In Formula 1, la battaglia si sposta oltre il circuito e i regolamenti diventano terreno di scontro tra team e piloti. Ora si chiede di mettere fine alle interpretazioni e di rispettare le norme in modo più netto.

Questo periodo segna una fase cruciale per la Formula 1, in cui la gara va oltre la pista e i contorni regolamentari diventano terreno di confronto tra costruttori, marchi e organi federali. L’attenzione è puntata sull’aderenza delle vetture alle norme e sulle modalità con cui si monitorano le prestazioni, soprattutto in contesti di possibile cambiamento normativo e di verifica tecnica. Si analizza la possibilità di intervenire su aspetti chiave del progetto delle monoposto, con particolare riferimento al controllo della compressione e della conformità durante il funzionamento. Il coordinamento tra i reparti tecnici e la federazione è al centro di un dibattito guidato dalla figura di riferimento per l’area monoposto, che cerca di bilanciare innovazione, sicurezza e integrità sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tombazis: "Basta con la gara a chi interpreta meglio il regolamento

