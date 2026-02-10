Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata di Sanremo 2026, in programma il 24 febbraio. A confermarlo è stato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che l’ha annunciato sui social.

Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”, commenta Conti. Tiziano Ferro si aggiunge alla lista degli ospiti già confermati, come Nino Frassica e Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata di Sanremo 2026

Approfondimenti su Tiziano Ferro Sanremo2026

Questa sera a Sanremo si aspetta il grande ritorno di Tiziano Ferro come super-ospite della prima serata.

Questa sera si alza il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2026

Ultime notizie su Tiziano Ferro Sanremo2026

Argomenti discussi: Tiziano Ferro: l’album Sono un grande conquista il Disco d’Oro; Certificazioni FIMI 2026, settimana 5: riconoscimenti per Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Eddie Brock e Geolier; Sanremo, Tiziano Ferro super ospite della prima serata; TIZIANO FERRO - STADI26 TOUR.

Sanremo, Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata. Il colpaccio di Carlo ContiSono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito – ha dichiarato Carlo Conti. Tiziano Ferro sarà il super ... iltempo.it

Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026L’annuncio ufficiale di Tiziano Ferro come super ospite a Sanremo 2026 arriva direttamente dal profilo instagram di Carlo Conti ... billboard.it

Tiziano Ferro parteciperà al Festival di Sanremo 2026 come super ospite nella prima serata. - facebook.com facebook

SANREMO | Carlo Conti annuncia sui social la presenza di Tiziano Ferro come super ospite all'Ariston, nella prima serata del Festival. #ANSA x.com