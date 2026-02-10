Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata di Sanremo 2026
Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata di Sanremo 2026, in programma il 24 febbraio. A confermarlo è stato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che l’ha annunciato sui social.
Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”, commenta Conti. Tiziano Ferro si aggiunge alla lista degli ospiti già confermati, come Nino Frassica e Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Tiziano Ferro Sanremo2026
Sanremo 2026: è Tiziano Ferro il super-ospite della prima serata
Questa sera a Sanremo si aspetta il grande ritorno di Tiziano Ferro come super-ospite della prima serata.
Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata
Questa sera si alza il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2026
Ultime notizie su Tiziano Ferro Sanremo2026
Argomenti discussi: Tiziano Ferro: l’album Sono un grande conquista il Disco d’Oro; Certificazioni FIMI 2026, settimana 5: riconoscimenti per Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Eddie Brock e Geolier; Sanremo, Tiziano Ferro super ospite della prima serata; TIZIANO FERRO - STADI26 TOUR.
Sanremo, Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata. Il colpaccio di Carlo ContiSono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito – ha dichiarato Carlo Conti. Tiziano Ferro sarà il super ... iltempo.it
Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026L’annuncio ufficiale di Tiziano Ferro come super ospite a Sanremo 2026 arriva direttamente dal profilo instagram di Carlo Conti ... billboard.it
Tiziano Ferro parteciperà al Festival di Sanremo 2026 come super ospite nella prima serata. - facebook.com facebook
SANREMO | Carlo Conti annuncia sui social la presenza di Tiziano Ferro come super ospite all'Ariston, nella prima serata del Festival. #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.