Thomas Nadalini | Casa nostra regole nostre Elisa Confortola | I pianeti si sono allineati

L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro con la staffetta mista di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il quartetto tricolore si è esaltato sul ghiaccio del capoluogo meneghino per mano di Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, grandi protagonista in una finale dominata di forza di fronte al proprio pubblico. Thomas Nadalini ha rilasciato una battuta ai microfoni della Rai, soffermandosi su un tema interessante che gli ha dato la spinta durante la giornata odierna per mettersi al collo il suo primo alloro a cinque cerchi dopo un paio di argenti conseguiti nelle ultime due edizioni dei Mondiali: " Prima della finale avevo un motto: 'casa nostra, regole nostre', e lo abbiamo dimostrato nel modo migliore ".

