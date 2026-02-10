The Gray House debutta su Prime Video il 26 febbraio | la serie evento sulla Guerra Civile arriva in streaming dopo la première mondiale a Monte-Carlo

La serie sulla Guerra Civile americana, The Gray House, debutta su Prime Video il 26 febbraio. Dopo mesi di attesa, gli appassionati potranno finalmente vederla in streaming, in una formula che invita a guardarla tutta d’un fiato. La première mondiale si è tenuta a Monte-Carlo e ora il pubblico di tutto il mondo potrà immergersi in questa storia storica, disponibile in modo facile e immediato.

Dopo mesi di attesa e curiosità, la limited series storica americana The Gray House è pronta a raggiungere il grande pubblico: uscirà negli Stati Uniti su Prime Video il 26 febbraio, con una formula "da binge" che rende l'esperienza ancora più immersiva. La serie, composta da otto episodi, porta sullo schermo una pagina poco raccontata della Guerra Civile americana, mettendo al centro un gruppo di donne che – nell'ombra – contribuì a cambiare il corso della storia. Il percorso internazionale del titolo è iniziato con una vetrina d'eccezione: The Gray House è stata presentata in prima mondiale a giugno 2024 come programma d'apertura della 63ª edizione del Festival de Télévision de Monte-Carlo, con proiezione al Grimaldi Forum durante la Cerimonia di Apertura, preceduta dalla tradizionale passerella sul Blue Carpet.

