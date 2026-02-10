thai pm says new government will complete full term

Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha assicurato che il nuovo governo completerà l’intera durata del mandato. In un discorso a Bangkok, ha detto di essere fiducioso sulla stabilità del suo esecutivo, nonostante alcune voci di incertezza. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione politica nel paese.

BANGKOK, Feb 10 (Reuters) - Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul said on Tuesday that he was confident that his new government will complete its full four-year term. BANGKOK, 10 febbraio (Reuters) - Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha detto martedì di essere fiducioso che il suo nuovo governo completerà l'intero mandato di quattro anni.

La prossima amministrazione thailandese dovrebbe entrare in carica entro la fine di aprile.

Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha appena sciolto il parlamento, aprendo la strada a una campagna elettorale molto combattuta.

Thai PM dissolves parliament, moves toward early elections | REUTERS

