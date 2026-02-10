Tfs dipendenti pubblici davanti alla Corte costituzionale Inps | Meglio rateizzato l’uomo è irrazionale nelle scelte di spesa se riceve tutto subito

La Corte costituzionale torna a discutere sulla legittimità della rateizzazione del Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici. Questa volta, l’Inps suggerisce di preferire le rate perché l’uomo tende a spendere subito tutto, anche se non ha i mezzi. I lavoratori aspettano con ansia una risposta che potrebbe cambiare le modalità di pagamento in futuro.

Un avvocato padovano ha promosso un ricorso che ha portato la Corte Costituzionale a esaminare le tempistiche di liquidazione TFS ai dipendenti pubblici.

