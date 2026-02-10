Sharif Hamad, rifugiato palestinese, ha toccato il cuore di chi ascoltava ieri sera durante un incontro pubblico. Con parole semplici, ha raccontato delle sue perdite e delle difficoltà vissute a causa della guerra in Palestina. “Voi siete la nostra speranza”, ha detto, ricordando che lui e molti altri hanno bisogno di aiuto per ricostruire un futuro migliore. La sua testimonianza ha messo in luce il prezzo che pagano le persone coinvolte nel conflitto e la forza di chi, nonostante tutto, cerca di andare avanti.

"Voi siete il futuro!" Con queste parole, Sharif Hamad colpisce fino in fondo tutti i presenti. Lui che ha vissuto gran parte della sua vita in Palestina, e che, a causa della guerra, è dovuto fuggire! Durante l’intervista ha parlato delle sue perdite dolorose accadute durante il conflitto e dei momenti difficili che ha dovuto passare. "Io non ho nessun rancore verso Israele", racconta la guerra a parole sue, piene di forza e disperazione, racconta i momenti più belli dell’infanzia prima del disaccordo, racconta il suo orto, colmo di aranci di cui ancora mantiene nelle narici il forte e intenso odore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Testimonianza che vale la vita: "Voi siete la nostra speranza"

Approfondimenti su Sharif Hamad

