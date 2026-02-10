Tesseramenti la Cisl supera i 400mila iscritti in regione

La Cisl Veneto torna a superare i 400.000 iscritti. Nel 2025 il sindacato riconquista i numeri di prima della crisi, raggiungendo 401.000 adesioni. È il segno che il sindacato riesce a riprendersi e a rafforzarsi in regione, dopo anni di difficoltà. Ora punta a mantenere questa crescita e a rafforzare la presenza tra i lavoratori.

A trainare il recupero non è il welfare, ma il mondo del lavoro attivo: con oltre 220mila lavoratori in servizio, l'organizzazione rappresenta oggi l'11,87% degli occupati totali della regione

