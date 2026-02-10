Terza edizione del Sonoro Sud Festival a Ruvo di Puglia

A Ruvo di Puglia si torna a respirare musica e storie del Sud. Da febbraio, il festival organizzato da Livio Minafra riempie le strade e i locali con suoni, immagini e racconti che arrivano dal cuore del Meridione. La terza edizione porta ancora una volta in scena artisti, musicisti e narratori che vogliono far conoscere le periferie e le realtà meno visibili del Sud Italia.

A febbraio Ruvo di Puglia torna a farsi attraversare da suoni, visioni e racconti che nascono dal Sud e parlano al mondo, con la terza edizione del Sonoro Sud Festival – musiche, storie e periferie, progetto ideato e diretto da Livio Minafra. Dopo il successo della seconda edizione, il festival.

