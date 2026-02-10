Terracina ragazzina pestata dalle coetanee in via Roma

Questa mattina a Terracina una ragazzina è stata presa di mira da alcune coetanee in via Roma. L’aggressione è avvenuta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. La vittima è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta cercando di identificare le responsabili.

Terracina, 10 febbraio 2026 – Una ragazzina è stata aggredita in via Roma, a Terracina, da un gruppo di coetanee. Un episodio che ha scosso la città e che riaccende l’attenzione sul tema della violenza tra giovanissimi e sulla necessità di intervenire, a partire dai contesti educativi e di comunità. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Francesco Giannetti, che ha espresso solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia, condannando con fermezza quanto accaduto e ribadendo che nessuna forma di violenza può essere tollerata, soprattutto quando coinvolge minori e si consuma in luoghi che dovrebbero essere simbolo di sicurezza e rispetto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Terracina Ragazzina Ragazzina pestata da quattro coetanee, finisce in ospedale con la frattura del setto nasale Una lite tra ragazzine si è trasformata in una vera violenza a Terracina. Ragazzina 15enne picchiata in Villa Comunale da due coetanee: spinta dalle scale, braccio rotto e lesioni Una ragazzina di 15 anni è stata vittima di un’aggressione nella villa comunale di Marigliano, in provincia di Napoli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Terracina Ragazzina Argomenti discussi: Ragazzina picchiata da coetanee, il sindaco: Intervenire prima che il disagio diventi aggressione. Ragazzina finisce all'ospedale dopo l'aggressione subita da alcune coetanee, tutte sui 14 anni. I fatti nella serata di ieri in via Roma a #Terracina - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.